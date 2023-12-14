الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 12

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 12،فيتو

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر بتروجت بقمة ترتيب دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ ” قبل انطلاق الجولة الـ 12.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 12


1- بتروجيت 23 نقطة
2- حرس الحدود 21 نقطة
3- لافيينا اف سي 21 نقطة
4- وادي دجلة 21 نقطة
5- غزل المحلة 21 نقطة
6- بترول أسيوط 19 نقطة
7- السكة الحديد 18 نقطة
8- أبو قير للأسمدة 16 نقطة
9- طنطا‏ 15 نقطة
10- راية 15 نقطة
11- القناة 14 نقطة
12- وي 14 نقطة
13- أسوان 13 نقطة
14- بروكسي 13 نقطة
15- مكادي 12 نقطة
16- دكرنس 12 نقطة
17- النجوم 9 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 6 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

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وتنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين 

أبوقير للأسمدة ضد بتروجت - 2:30 عصرا

النصر للتعدين ضد دكرنس  - 2:30 عصرا

راية ضد الاتصالات      - 2:30 عصرا

السكة الحديد ضد جمهورية شبين  - 2:30 عصرا

بروكسي ضد النجوم   - 2:30 عصرا

بترول أسيوط ضد القناة   - 2:30 عصرا

لافيينا ضد أسوان   - 2:30 عصرا

وكان اتحاد الكرة رسميا، قرر تعديل مواعيد الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والتي كان مقررا لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر لتقام يوم الخميس 14 والجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر الجاري  وجاء ذلك بسبب إقامة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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