نعت نقابة المهن التمثلية برئاسة الدكتور أشرف زكي المخرج الراحل أحمد البدري، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، بعد بتر قدمه خلال الأيام الماضية.

نقابة المهن التمثيلية تنعي المخرج أحمد البدري

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا جاء نصه كالآتي:

“ ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المخرج أحمد البدري، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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ورحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، المخرج أحمد البدري، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا والتي أسفرت عن بتر قدمه.

وقررت أسرة المخرج الراحل أحمد البدري أن تكون صلاة الجنازة علي روحه، غدا السبت، في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

محطات في مسيرة المخرج أحمد البدري

ولد المخرج الراحل أحمد البدري في 3 أكتوبر عام 1954، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وشارك في بداية مشواره كممثل حيث شارك في عدد من الأعمال ومن أبرزها مشاركته في ليلة القبض علي فاطمة كما عمل أيضا كمساعد مخرج في عدد من الأعمال.

وخاض "البدري" تجربة الإخراج للمرة الأولي بعد تعاونه مع محمد فؤاد في فيلم غاوي حب، والذي عرض في عام 2005، ليتعاون بعدها مع حسني حسني وسعد الصغير وأشرف عبد الباقي في إخراج فيلم لخمة راس.

كما قام أحمد البدري أيضا بإخراج عدد من الأفلام الهامة ومنها عمر وسلمي 2 ، وفيلم جمهورية إمبابة، وكونغر حبنا لرامز جلال.

مرض أحمد البدري

وكان اسم المخرج القدير أحمد البدري تصدر في وقت سابق مؤشرات بحث جوجل عربيا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب إعلانه عن بتر قدمه.

ونقل المخرج أحمد البدري قبل وفاته إلي، مستشفى معهد ناصر بمنطقة الساحل، في غيبوبة عقب خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو في غيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر.

أحزان في حياة أحمد البدري

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التي يعاني بها أحمد البدري.. إذ مكث بمنزله فترة طويلة بعد حالة الركود التي يعانيها الفن بشكل عام، حيث إنه ظل يعمل ويحضر لأكثر من عمل سينمائي، إلا أنها كلها توقفت لخوف المنتجين من الأزمات الاقتصادية التي تتخبط بها مصر فى الفترة الحالية.. مما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية.. وكان آخر أعماله "مهمة فى فيلم قديم" الذى قامت ببطولته الفنانة فيفى عبده، وإدوارد، وضياء الميرغنى.. وبالمسرح، كان آخرها “أهلا يارمضان”، مع الفنان محمد رمضان عام ٢٠١٦.