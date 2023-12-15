الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تقارير: حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت على فتح معبر كرم أبوسالم لدخول المساعدات إلى غزة

المساعدات إلى غزة،
المساعدات إلى غزة، فيتو

كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق على مسار معدل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.


فتح معبر كرم أبوسالم لدخول المساعدات 


وزعمت  صحيفة هاارتس العبرية في تقرير لها، أن هذا القرار إلى تخفيف الضغط على معبر رفح وتسهيل تدفق أكبر للمساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.


وأشارت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أن ويهدف تعديل المسار في المساعدات الإنسانية هذا إلى تبسيط العملية، وضمان خضوع شاحنات المساعدات لعمليات تفتيش دقيقة عند نقطة تفتيش معينة داخل الأراضي الإسرائيلية قبل التوجه إلى قطاع غزة.

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ووفقا للتقرير العبري فإن الاتفاق ينص على نقل حمولة 200 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والمساعدات من مصر إلى غزة، ومع ذلك فقد ظهرت تحديات لوجستية حيث اضطرت الشاحنات إلى العودة إلى رفح بعد تفريغ حمولة 100 مركبة فقط من الإمدادات.

وفي وقت سابق ادعت دولة الاحتلال  الإسرائيلية  أنه سيتم فحص مساعدات إنسانية موجهة لقطاع غزة في معبرين إضافيين بدءا من الثلاثاء، قبل نقلها لتدخل القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.


وفي أعقاب اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.

 

سرعة فحص المساعدات الإنسانية


وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقع "إكس" إنه سيتم إجراء فحوصات على معبري نيتسانا وكرم أبو سالم قبل إرسال الشاحنات عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، ما من شأنه زيادة "سرعة فحص المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة".
 

أكدت إسرائيل أنه لن يتم فتح أي معابر مباشرة جديدة، ولكن هذا يأتي "لتحسين حجم الفحوصات الأمنية للمساعدات التي تدخل غزة عبر معبر رفح وسيمكننا من مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

وأكد بيان مشترك صادر عن الجيش وهيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوجات)، إنه "سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء" عند المعبرين.

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دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

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إسرائيل تزعم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لمرور المساعدات إلى قطاع غزة

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