الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

وفد مجلس الأمن يتفقد معبر رفح ومخازن المساعدات الإغاثية لغزة (صور)

وفد مجلس الأمن،فيتو
وفد مجلس الأمن،فيتو

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وتلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع كافة الأطراف في وقف الحرب على قطاع غزة. 

 

شوشة يؤكد دور مصر في استقبال المساعدات وإيصالها إلى غزة

وأشار المحافظ، خلال زيارة وفد مجلس الأمن إلى محافظة شمال سيناء، إلي أن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والانسانية وإرسالها إلى قطاع غزة.


وأكد المحافظ إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة الاف من أطنان المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

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أشار المحافظ إلي أن زيارة وفد مجلس الامن الي محافظة شمال سيناء استمرت عدة ساعات، بدأت بمراسم الاستقبال في مطار العريش الدولي، ثم لقاء موسع للتعرف علي الجهود المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة والية توصيل تلك المساعدات للقطاع.

 


أوضح المحافظ أن وفد مجلس الامن قام بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، وزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والاستماع الي شرح مفصل من المعنيين.

 


لفت المحافظ الي أن مجلس الامن يتكون من 5 دول دائمة العضوية وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وامريكا، بجانب 10 دول غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم الامارات والبرازيل والبانيا والاكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.

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