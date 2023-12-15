الجمعة 15 ديسمبر 2023
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منوعات

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

قمة إيفرست، فيتو
قمة إيفرست، فيتو

تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري من أخطر الظواهر التي تهدد البيئة والعالم، لأنها قد تتسبب في كوارث كبيرة خاصة في المناطق الجليدية


ذوبان الجليد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري 

وكشفت تقارير إعلامية عن مشكلة خطيرة تواجهها جبال الهيمالايا  بسبب الاحترار المناخي، والتي تسرّع يوما بعد يوم ذوبان نهر خومبو الجليدي في نيبال قرب قمة إيفرست.


وسلطت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها الضوء على أزمة ذوبان الجليد في جبال إيفرست،  قائله إن ما يحدث مثير للقلق فلطالما كان جبل إيفرست ونهر خومبو الجليدي بوابة لأعلى قمة في العالم، مشيرة إلى أن التغير المناخي لا يهدد المناظر الطبيعية فحسب، بل يهدد أيضًا سبل العيش التي تعتمد عليها، حيث إن درجات الحرارة المتزايدة والنشاط الصاخب.

 

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وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الهيمالايا  تشهد معدلا أسرع لذوبان الأنهار الجليدية مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يعرض مصادر المياه الحيوية لشبه القارة الهندية للخطر.

 

وتعتزم الحكومة النيبالية نقل المخيم إلى أسفل الجبل بسبب تأثير ذوبان الجليد، إلا أن القرار قوبل بالرفض لأنه سيطيل عملية تسلق الجبال الشاقة، لاسيما بعدما أصبح خطرا بعد الإبلاغ عن 18 حالة وفاة في العام الحالي.


كارثة تهدد جبال الهيمالايا

 

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من المخاطر الكامنة في التسلق، خصوصا وأن جبل إيفرست يعد ضمن الأماكن السياحية الأهم في نيبال، حيث يوفر أكثر من مليون وظيفة ويسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد.

 

وفي عام 2022، أسهمت هذه الصناعة بمبلغ 2.4 مليار دولار، لتشكل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي لنيبال، وفقًا لمجلس السياحة والسفر العالمي.

 

ويعد مخيم Base Camp بمثابة المركز العصبي لهذا النظام البيئي الاقتصادي، حيث يوفر وسائل الراحة الحديثة مثل الكهرباء والتدفئة وحتى مهبط طائرات الهليكوبتر للمتسلقين الأثرياء، إلا أن ذوبان الجليد المتسارع أصبح يثير مخاوف بشأن استدامة المخيم.

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ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

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