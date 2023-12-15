الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

25 ألف شهيد بينهم 10 آلاف طفل، حصيلة عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مرصد حقوقي، اليوم الجمعة، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، في تقرير نشره، اليوم، إن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 24,711 فلسطينيًّا حتى مساء أمس الخميس. 

وأضاف أن 92% من شهداء الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلا، و3109 من النساء، و210 من الكوادر الصحية، و83 صحفيا.

Advertisements

وأشار المرصد إلى إصابة 50,112 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأكد المرصد أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولم يستطع المرصد حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا.

وأفاد المرصد بأن مليونا و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات إسرائيل 62990 وحدة سكنية كليًّا و172055 وحدة سكنية جزئيًّا.

وقال: إن "إسرائيل تعمدت ولا تزال تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقا صحيًّا بينها 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحفية".

ووثق المرصد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 1200 من المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة في قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل القصف الاسرائيلي علي غزة القصف الاسرائيلي فلسطين المرصد الاورومتوسطي المدفعية الاسرائيلية

مواد متعلقة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

يهود الولايات المتحدة يجمعون تبرعات قياسية بتاريخهم لمساعدة إسرائيل

"أبو" يغني لأطفال فلسطين "the world is blind" بافتتاح مهرجان الجونة (فيديو)

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، التاريخ الكروي في صالح أندية عرب آسيا

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

روائع الزمن الجميل في معرض لوحات «فن مصر» بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

تفاصيل أزمة التصريحات المنسوبة لـ كاملة أبو ذكري بشأن رفضها العمل مع تامر حسني

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية