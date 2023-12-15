25 ألف شهيد بينهم 10 آلاف طفل، حصيلة عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة

أكد مرصد حقوقي، اليوم الجمعة، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، في تقرير نشره، اليوم، إن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 24,711 فلسطينيًّا حتى مساء أمس الخميس.

وأضاف أن 92% من شهداء الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلا، و3109 من النساء، و210 من الكوادر الصحية، و83 صحفيا.

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وأشار المرصد إلى إصابة 50,112 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأكد المرصد أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولم يستطع المرصد حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا.

وأفاد المرصد بأن مليونا و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات إسرائيل 62990 وحدة سكنية كليًّا و172055 وحدة سكنية جزئيًّا.

وقال: إن "إسرائيل تعمدت ولا تزال تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقا صحيًّا بينها 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحفية".

ووثق المرصد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 1200 من المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة في قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.