جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

كشفت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تفاصيل عملية استهداف سفينتين في البحر الأحمر بالقرب من شواطئ اليمن ردا على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.

تفاصيل عملية الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر

وقال الحوثيون في البيان الصادر عنه اليوم: "إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (إم إس سي ألانيا "و" إم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين إلى الأراضي المحتلة إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها: "أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وأضاف الحوثيون في بيانهم: "أنهم يطمئنون كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا، وأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

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هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل

وتابعت جماعة الحوثي في بيانها: "أنها تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، اليوم الجمعة، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخاء اليمني.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري: "إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة التي كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت للهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول أمريكي، بأن جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) هاجمت سفينة جديدة في البحر الأحمر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

الحوثيون يتبنون الهجوم على السفينة النرويجية

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها أمس الخميس مسؤوليتها عن العملية البحرية التي استهدفت السفينة النرويجية "أستريندا" المحملة بالنفط والمتجهة إلى إسرائيل.

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها تضامنها مع المقاومة في قطاع غزة، أن هجماتها رد على القمع والمعاناة التي يعاني منها الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان الحوثيين: “العملية كانت انتصارًا للقضية الفلسطينية وإظهارًا للتضامن مع شعب اليمن الحر والعالم الإسلامي الأوسع”.