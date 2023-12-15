الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

كشفت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تفاصيل عملية استهداف سفينتين في البحر الأحمر بالقرب من شواطئ اليمن ردا على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة. 

تفاصيل عملية الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر 

وقال الحوثيون في البيان الصادر عنه اليوم: "إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (إم إس سي ألانيا "و" إم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين إلى الأراضي المحتلة إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها: "أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وأضاف الحوثيون في بيانهم: "أنهم يطمئنون كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا، وأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

Advertisements

هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل 

وتابعت جماعة الحوثي في بيانها: "أنها  تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، اليوم الجمعة، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخاء اليمني.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري: "إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة التي كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت للهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول أمريكي، بأن جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) هاجمت سفينة جديدة في البحر الأحمر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

الحوثيون يتبنون الهجوم على السفينة النرويجية 

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها أمس الخميس مسؤوليتها عن العملية البحرية التي استهدفت  السفينة النرويجية "أستريندا" المحملة بالنفط والمتجهة إلى إسرائيل.

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها تضامنها مع المقاومة في قطاع غزة، أن هجماتها رد على القمع والمعاناة التي يعاني منها الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان الحوثيين: “العملية كانت انتصارًا للقضية الفلسطينية وإظهارًا للتضامن مع شعب اليمن الحر والعالم الإسلامي الأوسع”.

txt

ردع هجمات الحوثيين وقطاع غزة الأبرز، كواليس لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد السعودي

txt

أول تحرك من البحرية البريطانية لحماية سفنها من الحوثيين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جماعة الحوثى البحر الأحمر اليمن الحوثيون إسرائيل الموانئ الإسرائيلية

مواد متعلقة

ردع هجمات الحوثيين وقطاع غزة الأبرز، كواليس لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد السعودي

أول تحرك من البحرية البريطانية لحماية سفنها من الحوثيين

ناقلة نفط نرويجية آخرها.. أشهر حوادث استهداف الحوثيين للسفن في باب المندب (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، التاريخ الكروي في صالح أندية عرب آسيا

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

روائع الزمن الجميل في معرض لوحات «فن مصر» بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

تفاصيل أزمة التصريحات المنسوبة لـ كاملة أبو ذكري بشأن رفضها العمل مع تامر حسني

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية