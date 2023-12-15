حقوق المنصورة تعلن تدشين مجلة الثقافة القانونية «معارف»

أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة عن تدشين مجلة الثقافة القانونية "معارف" وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

ويتم التدشين بريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم وإدارة الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء التميمى أن هذه المجلة ليست متخصصة فى نشر الأبحاث العلمية وإنما مقالات للتثقيف ورفع الوعى القانونى والاقتصادى لدى كافة أفراد المجتمع.

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وأضاف أن المجلة تصدر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، تحت إشراف لجنة خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة مشيرا إلى أنها مجلة للتثقيف القانوني تستهدف رفع الوعى القانونى والاقتصادى لدى كافة أفراد المجتمع، تصدر عن قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة. وتنشر المجلة المقالات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وذلك وفق معايير علمية واكاديمية، تحت اشراف لجنة خدمة المجتمع.

وأوضح أن موضوعات المجلة: تشمل كل الموضوعات المتعلقة بالقضايا المجتمعية وتوعية المجتمع بالجوانب القانوني لهذه القضايا، مثل قضايا الطفل والمرأة والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية والتنوع الحيوي ومسائل الأحوال الشخصية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والشمول المالي وتطور أحكام المسئولية القانونية.

وأشار إلى أنه يشترط لقبول نشر المقالات فى مجلة معارف بالنسبة للمؤلف ان يكون متخصص فى موضوع المقالة وسيرة ذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة وان ترسل المقالة باسم السيد عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة على البريد الالكترونى التالى Maaref_law@mans.edu.eg وبالنسبة للمقالة أن تعالج المقالة أفكاره متميزة أو ملمح فريد يخدم الوعى المجتمعى وأن يكتب المقالة بلغة رصينة ومدققة لغويا والالتزام الكامل بالأمانة العلمية والنزاهة ولا تقل المقالة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 2000 كلمة وألا يكون قد سبق نشر المقال فى مجلة او جريدة أخرى ويحق لإدارة المجلة حذف او تعديل أي فقرة من المقال تمشيا مع سياسة النشر فى المجلة والمجلة غير ملزمة بإعادة المواد المرسلة فى حالة عدم نشرها والمواد المنشورة تعبر عن آراء كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة ويتحمل المؤلف المسئولية الكاملة عن جميع حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير.