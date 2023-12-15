التحقيقات تكشف سبب حريق مول بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، اليوم الجمعة، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع حريق في مكتب إداري بمول بمدينة نصر، دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضحت التحقيقات أن الحريق نشب في مكتب إداري بالطابق الثالث، وأن سببه ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من الخدمات المعينة لتأمين مول تجاري بتصاعد أدخنة كثيفة.

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وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة مدينة نصر، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

محاصرة النيران

‏على الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي المكاتب والمحال التجارية المجاورة دون إصابات وتبين أن المكتب الإداري على مساحة 200 متر احترق منه جزء صغير بسبب ماس كهربائي.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل