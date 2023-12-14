استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في حريق داخل مول تجاري شهير بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بإعداد تقرير مفصل بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط نشوب حريق داخل مبنى مول تجاري شهير في مدينة نصر اليوم الخميس وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان البلاغ وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في مول تجاري بمدينة نصر.
وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
وتبين بالفحص أن الحريق في الطابق الثالث مكتب إداري وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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