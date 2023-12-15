بقيمة تصل لـ3500 جنيه، انخفاض أسعار الزيت الخام في الأسواق

انخفاض أسعار الزيت الخام في الأسواق، سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا، تراوح من 500 إلى 3500 جنيه مقارنة بأسعار الزيت السابقة.

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام ارتفعت 3 مرات في أقل من أسبوع خلال نوفمبر الماضي

وشهدت أسعار الزيت الخام ارتفاعات خلال شهر نوفمبر 2023، إذ سجل سعر طن الزيت الخام ارتفاعات تراوحت من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه يوم 16 نوفمبر الجاري، وثاني وثالث ارتفاع في أسعار الزيت الخام كان في يومين متتالين وهما 20 و21 نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار الزيت الخام 2000 جنيه.

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أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية:

1000 جنيه انخفاضًا في سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، طن زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 52500 جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

3500 جنيه انخفاضًا في سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 51500 جنيه، بانخفاض 3500 جنيه عن سعره السابق، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه.

2.6 جنيه ارتفاعًا في سعر لتر زيت عباد الشمس في الأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفعت أسعار الزيت عباد الشمس في الأسواق بنحو 2.6 جنيه مقارنة بسعرها أمس.

5.7 جنيه ارتفاعًا في سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار زيت الذرة في الأسواق نحو 5.7 جنيه مقارنة بسعرها أمس.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للبوابة الحكومية

وجاءت أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للبوابة الحكومية كالتالي:

75 جنيهًا أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس وزن لتر نحو 66 جنيهًا، ليسجل أدنى سعر للنر زيت عباد الشمس نحو 55 جنيهًا مقابل أعلى سعر للتر الزيت بلغ نحو 75 جنيهًا.

106 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وعن أسعار زيت الذرة في الأسواق، بلغ متوسط سعر لتر زيت الذرة نحو 82 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لزيت الذرة نحو 65 جنيهًا، فيما بلغ أعلى سعر لزيت الذرة نحو 106 جنيهات في السوق.