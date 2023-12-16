السبت 16 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بسبب الركود الاقتصادي، هل تدخل منطقة اليورو النفق المظلم خلال العام الجديد 2024

الركود الاقتصادي،
الركود الاقتصادي، فيتو

حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين بمنطقة اليورو والتي تضم 20 دولة، من استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها المنطقة خلال الفترة الحالية.

 

صورة سلبية للمستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو

أوضح المحلل والخبير الاقتصادي ببنك هامبورج التجاري سايروس دي لا روبيا، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو ترسم صورة محبطة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات للتعافي الاقتصادي مرة أخرى للمنطقة.

تعبيرية، فيتو 

 

دخول المنطقة حالة من الركود هذا التوقيت

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل المنطقة حالة من الركود بداية من الربع الثالث من العام القادم 2024، لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ"، حيث انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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تباطؤ النشاط الاقتصادي بأكبر دول المنطقة 

وأعلنت فرنسا، عن تباطؤ النشاط الاقتصادي بها منذ مطلع عام 2013، الأمر الذي أدى نتائج سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية بها، كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا من ناحية أخرى.

 

تعليق البنك المركزي الأوروبي 

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أوضحت  أن اقتصاد منطقة اليورو شهد ركودًا في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا لبقية العام، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثالث.

 

وأوضحت، أن هذا التراجع يعكس التأثير المتزايد لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الأجنبي وتلاشي الزخم الناتج عن إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء، وذلك خلال كلمتها في جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي.

وأكدت "كريستين لاجارد": "الالتزام بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2%، مضيفة أنه من المبكر إعلان الانتصار في مواجهته، ولذلك يتعين الانتباه للقوى المؤثرة على التضخم والتركيز بشدة على استقرار الأسعار".

 

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