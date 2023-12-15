نداءات القرآن الكريم للمؤمنين، موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين".



القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف

وفي سياق متصل وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (مطروح - المنيا - الإسماعيلية)، اليوم الجمعة 15/12/2023م، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم) ".

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وقد أكدوا أن اللهُ (عز وجل) كرَّم نبيَّه ومصطفاه محمدًا (صلى الله عليه وسلم)، وأعلى شأنه، ورفع ذكره ومنزلته حيث يقول (سبحانه وتعالى): "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ"، ولم يُقسم الله (جل وعلا) بحياة أحد إلا بحياته (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول سبحانه وتعالى: "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ".

ومن إكرام الله (عز وجل) لنبينا (صلى الله عليه وسلم) أنه حين يذكر اسمه ( عليه الصلاة والسلام ) في القرآن الكريم يذكره مشفوعًا بوصف النبوة والرسالة.

حيث يقول سبحانه: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ"، ويقول (عز وجل): "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"، ويقول تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا".

القوافل الدعوية لوزارة الأوقاف

وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي:

1- الشيخ/ حسن عبد البصير عرفة - مدير المديرية - الكبير - بالضبعة

2- الشيخ/ رشاد عبد الباسط خزيمي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الصفار والمروة - بالضبعة

3- الشيخ/ إسماعيل حسن إسماعيل - مدير الإدارة - الرحمة – بالضبعة

4- الشيخ/ عبد الغني السيد حامد شرابي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - أولاد المبروك - بالضبعة

5- الشيخ/ إبراهيم جلال السيد - إمام وخطيب - الفتح - بالضبعة

6- الشيخ/ السيد عبد السلام علي المعراج - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - فجر الإسلام - بالضبعة

7- الشيخ/ أحمد عبد السلام جباره - إمام وخطيب - التوحيد - بالضبعة

8- الشيخ/ محمد إبراهيم محمد شلبي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - عباد الرحمن - بالضبعة

9- الشيخ/ رامي شعبان زايد - إمام وخطيب - التوبة - بالضبعة

10- الشيخ/ محمد السيد محمد ربيع - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الهدى بالضبعة

ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي:

1- الشيخ/ عمر خليفة محمد - مدير الدعوة - كامل عطية

2- الشيخ/ محمد مصطفى محمد مصطفى - مجمع البحوث الإسلامية - السلام

3- الشيخ/ حسين علي إسماعيل - مفتش دعوة - المصطفى الجبرتي

4- الشيخ/ جمعة مختار عبد الحميد - مجمع البحوث الإسلامية - الوداع

5- الشيخ/ جمال أحمد عبد الحميد - إمام وخطيب - الفشنية

6- الشيخ/ محمد حمدي محمد حسن - مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة

7- الشيخ/ عمران محمد حسين - إمام وخطيب - ضيوف الرحمن

8- الشيخ/ معدن فتحي علي عبد الرازق - مجمع البحوث الإسلامية - العلم والإيمان

9- الشيخ/ عبد الرحمن فتحي عبد الكريم - إمام وخطيب - الرحمن الجبرتي

10- الشيخ/ محمود أحمد سيد الصغير خاطر - مجمع البحوث الإسلامية - عباد الرحمن

ثالثًا: مديرية أوقاف الإسماعيلية ( مدينة الإسماعيلية ) وبيانها كالتالي:

1- الشيخ/ السيد عبد المجيد - وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة - الدوحة - 24 أكتوبر - الإسماعيلية



2- الشيخ/ جمال عبد الناصر أحمد محمد - مجمع البحوث الإسلامية - الحق - أمام نادي الكهرباء - الشيخ زايد - الإسماعيلية



3- د/ محمد عبد المعبود إبراهيم عبد النبي - مدير الدعوة - أم القرى - الشيخ زايد - الإسماعيلية



4- الشيخ/ محمد محمود أحمد محمد عمار - مجمع البحوث الإسلامية - آل أبو زيد - طريق الدائري بجوار النيابة الإدارية - الإسماعيلية



5- الشيخ/ أشرف إبراهيم السيد عدوي - إمام وخطيب - أبو المجد - الشارع التجاري - الشيخ زايد - الإسماعيلية



6- الشيخ/ محمود مصطفى أحمد رضوان - مجمع البحوث الإسلامية - الماجد - التأمين الصحي - الطريق الدائري - الإسماعيلية



7- الشيخ/ أشرف شحاتة عطوة - إمام وخطيب - الرحمن - الخامسة - الإسماعيلية



8- الشيخ/ حسن أحمد إبراهيم مهدي - مجمع البحوث الإسلامية - الحمد - الخامسة - الإسماعيلية



9- الشيخ/ محمد سعيد السيد الروبي - إمام وخطيب - الإيمان والتقوى - الشيخ زايد - الإسماعيلية



10- الشيخ/ محمود عبد الرحمن عبد المولى - مجمع البحوث الإسلامية - الحي القيوم - بمساكن أعضاء هيئة التدريس - الإسماعيلية

