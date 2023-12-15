الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن نداءات القرآن الكريم للرسول (صور)

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة عن نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)

 

الشيخ محمود محمد الأبيدي خطيبًا للجمعة 

ومن جانبه كلف  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمود محمد أحمد الأبيدي بأداء خطبة اليوم الجمعة، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نص خطبة الجمعة والتي جاءت كالتالي:
 

 

 

افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح  ( 16 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

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ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها  ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(552) مليون جنيه.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 

مديرية أوقاف الفيوم
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
 

مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
 

مديرية أوقاف الجيزة
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
 

مديرية أوقاف سوهاج
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
 

مديرية أوقاف الشرقية 
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
 

مديرية أوقاف القاهرة
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
 

مديرية أوقاف الوادي الجديد
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
 

مديرية أوقاف أسوان
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

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وزارة الأوقاف الأوقاف القرآن الكريم خطبة اليوم الجمعة خطبة الجمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد فاطمة الزهراء مسجد الفتاح العليم موضوع خطبة اليوم الجمعة

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