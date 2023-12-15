الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديد في المحافظات اليوم

مساجد الأوقاف الجديدة،
مساجد الأوقاف الجديدة، فيتو

كشفت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة ا لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م.

وأوضحت أن المساجد المرر افتتاحها اليوم منها  12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4  مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه  399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91  مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد 11421 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.

Advertisements

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 

مديرية أوقاف الفيوم
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
 

مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
 

مديرية أوقاف الجيزة
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية 
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
 

مديرية أوقاف القاهرة
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
 

مديرية أوقاف الوادي الجديد
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

txt

الأوقاف: توزيع 500 طن لحوم وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

txt

رئيس جامعة عين شمس: علماء وزارة الأوقاف يمثلون خط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

افتتاح المساجد الجديدة الأوقاف خريطة افتتاح المساجد الجديدة خريطة افتتاح المساجد مديرية اوقاف الفيوم وزارة الأوقاف مسجد الفتاح العليم مسجد السلام

مواد متعلقة

الأوقاف: توزيع 500 طن لحوم وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

رئيس جامعة عين شمس: علماء وزارة الأوقاف يمثلون خط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين

الأكثر قراءة

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

عفت نصار يلوم الزمالك على التسرع في التعاقد مع معتمد جمال: لا يصلح لمنصب الرجل الأول

لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على قيمة دعمك على الشقة

رئيس الأركان الأمريكي الجديد ينضم إلى وزير الدفاع في اجتماعات بإسرائيل

على مسؤولية شبانة: الزمالك حصل على توقيع ناصر ماهر وأحمد مجدي رفض قيادة الأبيض

اتحاد الكرة يتحدى الزمالك بطلب مفاجئ عن فتوح ومحمد صبحي

ساويرس يسخر من عرض الاحتلال لسكان غزة مقابل رؤوس قادة حماس: بخل حتى في مكافآت الخيانة

استعجال تفريغ الكاميرات في واقعة طالب جامعي تخلص من والده بالخصوص

Advertisements

منوعات

المزيد

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، قفزة جديدة للمعدن الأصفر بختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية