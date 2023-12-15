الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس 4 متهمين،فيتو
حبس 4 متهمين،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين، بينهم سيدتان، على ذمة التحقيقات، لقيامهم بمحاولة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

 

إخفاء مصدر نشاطهم الإجرامي 

 كشفت التحقيقات أن المتهمين الأربعة، المقيمين بمحافظة جنوب سيناء، قاموا بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

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أول قرار ضد المتهمين بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

وقام المتهمون بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، قد تمكنت من القبض على المتهمين، عقب تقنين الإجراءات، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، ومبالغ مالية كبيرة، ووثائق تثبت نشاطهم الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة 

وفق القانون تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

 

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

 

وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

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