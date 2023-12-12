أول قرار ضد المتهمين بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس 10 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية وذلك ٤أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

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وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.