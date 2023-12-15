الحوثيون يواصلون استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي ردًا على مجازر غزة.. قصف سفينتين بصواريخ بالستية.. مواني الكيان الصهيوني فارغة.. وأمريكا تشعر بالقلق

تواصل جماعة الحوثي في اليمن استهداف سفن كيان الاحتلال الإسرائيلي في باب المندب وبحر العرب ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال والنساء في غزة خاصة بعد ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 18 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال و43 ألف مصاب، وسط دعم أمريكي لا محدود للكيان الإسرائيلي بالسلاح والذخائر المحرمة دوليا وتعطيل مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار من خلال استخدام حق النقض “الفيتو” وتواطؤ غربي مع الاحتلال.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقرير عن وقوع حادث في محيط باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وقال مسئول أمريكي: إن سفينة شحن ثانية أصيبت اليوم بصاروخ باليستي أطلق من اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وحدد المسئول السفينة بأنها "إم إس سي بلاتينيوم 3"، وقال: إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا.

ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف "الجسرة"، وهي سفينة شحن أخرى أصيبت بقذيفة في وقت سابق من اليوم الجمعة.

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وكانت الهيئة البريطانية قد أبلغت في وقت سابق عن حادثين آخرين، أحدهما جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني والآخر شمالي المخا. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

سيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر

وفي وقت سابق، أصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.

وقال المسئول الأمريكي في وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس": "نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إلى ورود تقارير عن حادثة بالقرب من ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الحادثة وقعت على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي غرب ميناء الحديدة. فيما ذكرت وكالة "رويترز" بأن زورقا أبيض يقل 10 أشخاص أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وقبل ساعات أفادت نفس الهيئة بتلقيها تقارير بوقوع حادثة شمالي ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. وفي الواقعتين، نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وأفادت مذكرة إرشادية بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة اليمني بمقذوف غير معروف ما أدى لنشوب حريق على متنها دون إصابات.

سلسلة هجمات صاروخية في البحر الأحمر

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" بأن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني. وأضافت أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف. وقالت إن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.

وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" خبرًا مفاده أن النيران اشتعلت في سفينة شحن، ترفع علم ليبيريا، بـ البحر الأحمر يوم الجمعة بعد إصابتها بمقذوف أطلق من دولة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

وتحدث المسئول الأمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة مسائل استخباراتية. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

ويصعد الهجوم على سفينة "الجسرة" الحملة التي يشنها الحوثيون والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات صاروخية أخطأت سفنا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. وتدير "الجسرة" شركة الشحن الألمانية "هاباغ لويد"، والتي رفضت التعليق على الهجوم.

وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابة أي من أفراد طاقم السفينة. وربما نفذ الهجوم بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها ردا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد قالت أمس: إنها استهدفت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وأصابتها "إصابة مباشرة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب يوم الخميس.

وقالت القيادة الأمريكية: إنه "لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي".

وأضافت، أن "الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية"، مشيرة إلى تواصل "مراقبة الوضع عن كثب".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الخميس أن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ونقل عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل للحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.