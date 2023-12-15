محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمسئولي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها من خلال المحطات الوسيطة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم... جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

4 محطات وسيطة ومصنع تدوير

حيث تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في المشروعات ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط التي تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي بمختلف مراكز المحافظة وتنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي فضلًا عن استعراض مراحل العمل القادمة وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها مع كافة الشركاء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة فضلا عن ما تم تنفيذه من حملات وندوات للتوعية والنظافة والتشجيع على تشجير الشوارع والميادين بالمراكز.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هي مدفن صحي ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدانا بمركز أسيوط ويتكون من 2 خط إنتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن/يوم وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد ووقود بديل فضلًا عن المحطات الوسيطة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع وتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات.

ووجه اللواء عصام سعد بتكثيف العمل وتسريع وتيره التنفيذ بالمشروعات وتكثيف الجهود بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة وتنظيم حملات التوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة ونشر الوعي البيئي والحد من التغيرات المناخية.

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