محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التعليم

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2023/2024 بالإعلان رقم (1).

وتم اختيار 2297 متقدم من القيادات الوسطى الذين نجحوا في اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات مشيرًا إلى أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسئولي التعليم وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإيهاب عثمان إبراهيم مدير إدارة تنسيق الوظائف القيادية والإشرافية بمديرية التربية والتعليم.



وقال محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - إن اختبارات مسابقة الإعلان رقم (1) لسنة 2023 بمديرية التربية والتعليم تمت بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتم مراجعتها عن طريق المستشار القانونى للمحافظة

وأوضح أن اللجنة المسئولة عن التقييم واختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم لعام 2023/2024 لاختيار قيادات وظائف (مدير إدارة ووكيل إدارة – موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة) لجميع مراحل ونوعيات التعليم جاء وفقًا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وإعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من الائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذي ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف وبناءً على الإعلان الذي تم نشره مسبقًا.

قياس المهارات الفردية

وأكد محافظ أسيوط أنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.



وأشار المحافظ إلى أن نتيجة مسابقة القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالتجديد والندب وبالنسبة للتجديد لوظائف التنسيق ع / ث تقدم لها 1553 متقدما واجتاز منهم 1421 متقدما وبالنسبة للتنسيق الابتدائى بلغ عدد المتقدمين 289 متقدم واجتاز منهم 265 متقدما وبالنسبة لوظائف المدارس الرسمية لغات تقدم لها 9 متقدمين واجتاز منهم 9 متقدمين على منصب مدير ووكيل مدرسة، أما بالنسبة للتعليم الفنى تقدم 47 متقدما اجتاز منهم 39، وفى التربية الخاصة تقدم 3 متقدمين اجتاز منهم 2 متقدم على وظيفة وكيل مدرسة

بالنسبة لوظائف التجديد فتقدم للتنسيق ع / ث عدد 360 متقدما اجتاز منهم 315، وبالنسبة للتنسيق الابتدائى تقدم 519 متقدما اجتاز منهم 509 فى وظائف موجه مادة ومدير ووكيل مدرسة وبالنسبة للمدارس الرسمية لغات تقدم 11 متقدما واجتازوا الاختبارات بنجاح فى وظائف مدير ووكيل مدرسة

وبالنسبة للتنسيق الفني تقدم 29 متقدما اجتاز منهم 27 متقدما فى وظيفة موجه عام وموجه أول وموجه وفى تنسيق الخدمات تقدم 11 متقدما اجتاز منهم 10 متقدمين فى وظيفة موجه عام وموجه أول وموجه مادة وفى التربية الخاصة تقدم 5 متقدمين واجتازوا الاختبارات بنجاح فى وظيفة مدير ووكيل مدرسة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين فى وظائف القيادات الوسطى " التجديد " بلغ 911 متقدما واجتاز منهم 876 متقدما.



وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن تشكيل اللجنة الجديد يضم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رئيسًا وعضوية كل من عميد كلية التربية بجامعة أسيوط أو من ينوب عنه ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ووكيل مديرية التربية والتعليم ونقيب المعملين ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير عام التعليم الفني بالمديرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومدير إدارة الشئون القانونية والموجه العام للمادة أو النشاط ومدير الإدارة التعليمية كلا فيما يخصه على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف وموجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية وموجه عام الحاسب الآلي بالمديرية على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف لافتًا إلى أن المسابقة شملت فئات (مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه أول وموجه) على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة (مدير إدارة ووكيل إدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة) و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة (موجه عام وموجه أول وموجه).

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد سبق الإعلان عن إجراء المقابلات لاختيار القيادات التعليمية بمختلف المراحل موضحًا أن اللجنة بدأت عملها بعقد مقابلات للراغبين فى التقدم لمنصب "مدير ووكيل مدرسة تعليم فني "وأعقب ذلك اختيار الموجهين في باقي التخصصات على اختلاف أنواعها ثم مدير ووكيل إدارة تعليمية ثم التجديد للقيادات بمختلف التخصصات.

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