محافظ أسيوط يشدد على وضع برنامج زمني لمتابعة مشروعات الطرق

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمسئولي الطرق والرصف بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن خطة الارتقاء بمستوى البنية التحتية خلال العام المالي 2023 /2024 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الدورية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمراجعة الطرق المخطط رصفها ورفع كفائتها في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس أسامه أحمد محمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.

الخطة الاستثمارية للعام المالي

وناقش اللقاء بيان الطرق التي سيتم رصفها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بكل مركز من مراكز المحافظة مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية معلنًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

برنامج زمني لمتابعة مشروعات الطرق

وشدد المحافظ على ضرورة وضع برنامج زمني لمتابعة مشروعات الرصف التي سيتم البدء فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة فضلًا عن تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ لضمان سرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في الوقت المحدد.

وأشار اللواء عصام سعد إلى حرصه على المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

ووجه بضرورة التنسيق وبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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