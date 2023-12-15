تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة استشهاد القديس بقطر

تحيي الكنيسة القبطية الأرلاثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بقطر الذي من أسيوط.

استشهاد القديس بقطر

استشهد القديس بقطر ( ويشتهر هذا الشهيد باسم بقطر شو نسبة إلى القرية التي وُلِدَ فيها وهي قرية شو التابعة لمركز وإيبارشية أبنوب محافظة أسيوط شرق النيل، وهو شهيد مصري بخلاف الشهيد مار بقطر ابن رومانوس الذي من أنطاكية.

وتوجد كنيسة للشهيد بقطر شو في مسقط رأسه شو تاريخ تدشينها 5 بؤونه بخلاف كنيسته بقرية موشا قرب ريفا جنوبي غربي أسيوط في مكان استشهاده وهي تابعة لإيبارشية أسيوط).

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وُلِدَ بإحدى قرى محافظة أسيوط شرقي النيل. وعُيِّن جنديًا ببلدة شو مركز أبنوب، ولما صدر مرسوم دقلديانوس بالسجود للأصنام والتبخير لها، امتنع الجُندي بقطر عن ذلك، فاستدعاه والي شو ولاطفه، فلم يستطع إغراءه.

فألقاه في السجن، فحضر إليه والداه وشجعاه على الاستشهاد. ولما عجز الوالي عن رده عن الإيمان بالسيد المسيح، غضب وأرسله إلى أمير أسيوط مع بعض الجند مصحوبًا برسالة. فلما قرأها الأمير حاول استمالته إلى عبادة الأوثان بإغراءات كثيرة فلم يفلح. فغضب وأمر بأن يُربَطَ خلف الخيل لتسرع الجري.

بعد ذلك عَرَضَ عليه الأمير عبادة الأوثان ثانية فرفض، فأمر بأن يُلقَى في مستوقد حمام بقرية موشا، فبسط يديه وصلى، وظهر له ملاك الرب ووعده بإكليل الحياة، ثم أوثقوه وألقوه في المستوقد ففاضت روحه ونال إكليل الشهادة. فأتى بعض المؤمنين وأخذوا جسده الطاهر وأخفوه إلى انقضاء زمان الاضطهاد وبنوا عليه كنيسة مازالت حتى الآن بقرية موشا. وقد ظهرت منه عجائب كثيرة.