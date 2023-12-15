ضبط 49 منشأة غذائية بدون ترخيص في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 71 منشأة.

وتأتي الحملات بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



وقامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 71منشأة تبين أن 49 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 174 محضرًا وسحب 83 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

كما جرى إعدام 1090 كيلو من أغذية متنوعة و 865 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وعلى صعيد آخر، كانت مديرية الصحة بالدقهلية أعلنت الكشف على 1948 مريضًا فى قافلة علاجية فى قرية منشأة شومان مركز جمصة.



ويأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية منشأة شومان مركز جمصة (تأمين المقر الانتخابي للجنة مدرسة شومان) وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1948 مريضًا وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2 باطنة - أطفال - جراحة - أسنان - نساء وتنظيم أسرة ) فضلًا عن معمل لتحاليل الدم ومعمل للطفيليات ومعمل أشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 340، أطفال 314، جراحة 175 ، جلدية 168 ، أسنان 86، رمد 170، أنف وأذن 184، عظام 313، نسا وتنظيم 198.

كما تم إجراء 267 تحليلًا مختلفًا للمرضى، فضلًا عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 156 لحالة ونحو على 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات وإصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية، و 152 حالة استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.