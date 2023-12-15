صحة القليوبية تعلن تزويد المستشفيات بـ10 أجهزة أشعة
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة أن المديرية زودت بعض المستشفيات بما يقرب من 10 أجهزة أشعة لتطوير الأداء وتقديم خدمة طبية أفضل خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتتمثل هذه الأجهزة جهاز أشعة ثابت وجهاز تحميض رقمى CR بمستشفي صدر شبين القناطر، جهاز سونار لوجيك p7 ثلاثة بروب بمستشفى شبين القناطر، جهاز سونار لوجيك p7 ثلاثة بروب بمستشفي صدر 23 يوليو، جهاز عمليات C-ARM جهاز سونار لوجيك p7 ثلاثة بروب مستشفي القناطر الخيرية، جهاز تحميض رقمى CR بمستشفي بهتيم المركزي، 4 أجهزة سونار اثنين بروب بمركز طبي المستقبل، والترفيهي، والحرية ٢، والحي الثامن بالعبور. جهاز أشعة ثابت بالعمار.
يأتي ذلك في ظل حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحت إشراف حمودة الجزار وكيل وزارة صحة القليوبية، وبالتنسيق مع الدكتورة سارة عادل، محمود فتحي مسئولي الأشعة بالمديرية.
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