الزراعة: مساحات القصب وبنجر السكر وصلت 750 ألف فدان

كشف الدكتور أيمن العش رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية أن مساحات بنجر وقصب السكر في مصر وصلت إلى قرابة ٧٥٠ ألف فدان في عموم الجمهورية.

وأوضح في تصريحات خاصة لفيتو أن مساحات بنجر السكر سجلت قرابة نصف مليون فدان ومساحات قصب السكر ٢٥٠ ألف فدان ومن المنتظر أن يشهد الموسم المقبل بدء تطبيق عمليات زراعة قصب السكر بالشتلات من خلال محطات إنتاج شتلات القصب، حيث تزيد عملية زراعة القصب بالشتلات المحصول بنسبة تصل الى 90% وهو ما يؤهل مصر لتكتفي ذاتيا من السكر وتتحول للتصدير أيضا.

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وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أكد في وقت سابق أن إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب يأتى فى إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، مضيفًا بأن محطة وادى الصعايدة تقع على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة فى الموسم (غرس ربيعى وخريفى) بتكلفة 1,5 مليار جنيه.

‏ وأكد "القصير" على أن التحول لزراعة القصب بالشتل يحقق فوائد عديدة منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على إستغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والإقتصادى، والذى يتمثل فى ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية، علاوة على أن إستخدام الزراعة بالشتل تسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وتقليل التقاوى المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض، مع إمكانية إستخدام النظم الحديثة فى الرى والميكنة فى الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد أثناء الحصاد.

‏وأضاف وزير الزراعة بأن الدولة وفى إطار توجيهات القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر، وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا الدعوة إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة فى مجال المشروعات الزراعية الجديدة.