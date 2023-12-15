الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

أوقاف الإسماعيلية تنظم معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب (صور)

جانب من معرض الكتاب،
جانب من معرض الكتاب، فيتو

 تنظم مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.   

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مكان إقامة المعرض 

 ويقام المعرض بقاعة مسجد الدوحة، الواقع في الطريق الدائرى في محافظة الإسماعيلية، ويضم المعرض كتب قيمة بأسعار مخفضة للأئمة والواعظات والجمهور.  

جانب من معرض الكتاب، فيتو
جانب من معرض الكتاب، فيتو

دعوة عامة للجميع 

 ودعت مديرية أوقاف الإسماعيلية كافة أهالى المحافظة لحضور المعرض وذلك للحصول على كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار مخفضة.   

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وكانت وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة اليوم الجمعة عن نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم).  

جانب من معرض الكتاب، فيتو
جانب من معرض الكتاب، فيتو

الشيخ محمود محمد الأبيدي خطيبًا للجمعة 

 ومن جانبه كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمود محمد أحمد الأبيدي بأداء خطبة اليوم الجمعة، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.
 

جانب من معرض الكتاب، فيتو
جانب من معرض الكتاب، فيتو

افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح  ( 16 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
 

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها  ( 308 ) مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(552) مليون جنيه.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 مديرية أوقاف الفيوم
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
 

مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
 

مديرية أوقاف الجيزة
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
 

مديرية أوقاف سوهاج
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
 

مديرية أوقاف الشرقية 
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
 

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