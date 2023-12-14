الانتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي للمياه بالقصاصين في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء تماما من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب 600 مم بر أيمن ترعة الاسماعيلية بمنطقة القصاصين، وإعادة ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

تحرك فوري وسريع

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح، نظرا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط، وأدى إلى انقطاع المياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة القصاصين.

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جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

حيث انتقلت على الفور الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وعمال الشركة إلى مكان البلاغ بأشراف مباشر من محمود حسونة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القصاصين، وتم تسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح تماما.

مد المواطنين بالمياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت بأنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بجميع المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب، وذلك لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

وأكد على التجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس).

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