نادى أدب الإسماعيلية يستضيف شعراء السويس (صور)

قدمت المواقع الثقافية فى محافظة الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

شعراء السويس في نادي أدب الإسماعيلية

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية الأمسية الشعرية لنادى أدب الإسماعيلية التي استضافت لفيفا من شعراء السويس الشاعر عزت متبولي، والشاعر السادات غريب والشاعر محمد القماش، وأحمد غزالي نجل الكابتن غزالي، والبطل المحارب إسماعيل بيومي وأدار الأمسية الدكتور حمدي سليمان.

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جانب من أمسية نادي الأدب، فيتو

جانب من أمسية نادي الأدب، فيتو

محاور أمسية نادي أدب الإسماعيلية

ودارت الأمسية عن تاريخ النضال السويسي من نكسة 67 وحتي نصر أكتوبر 73 والأغاني الوطنية على ألحان السمسمية وتاريخ نشأة فرقة صامدين وأهم ما كتب كابتن غزالي عن النضال، وذلك بإشراف من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

وكان قصر ثقافة الاسماعيلية شهد في وقت سابق الندوة الأسبوعية لنادى أدب الإسماعيلية، برئاسة دكتور حسن سلطان رئيس النادى الجديد والذى قدم الشكر للمجلس السابق برئاسة جمال حراجي.

جانب من أمسية نادي الأدب، فيتو

جانب من أمسية نادي الأدب، فيتو

أبرز الحضور خلال الجلسة

وجاء ذلك في حضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وليد فؤاد، وكل من أعضاء نادي الأدب وهم الشاعر تامر السيد والشاعر أحمد عليوة، د.مصطفى النجار لما قدمه خلال الفترة السابقة وعلى الحراك الثقافي الذى قدمه المجلس أيضا.

وفي بداية الجلسة رحبت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وأعضاء نادى أدب الإسماعيلية وقالت إن الإدارة السابقة للنادي الأدب أثرت الحركة الثقافية بالإسماعيلية خلال هذه الفترة من ندوات وأمسيات وضيوف من قامات شعرية وأدبية كبيرة.

جهود مجلس نادي الأدب الأسبق

كما تحدث الدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي عن جمال حراجى رئيس النادى الأسبق قائلا إنه قدم خدمات عالية في الإقليم فهو رئيس تحرير مجلة الإقليم يعمل فيها تطوعا، ويعطيها قدرا كبيرا من وقته ويبحث عن الأصوات الإبداعية في الفرع كي يقدمها للحركة الثقافية.

في نفس السياق قدم الشاعر جمال حراجي الرئيس السابق لنادى أدب الإسماعيلية الشكر لأعضاء نادى الأدب وأعضاء الجمعية العمومية للنادى وإدارة ثقافة الإسماعيلية وتحدث أيضا عن دعم الأعضاء له لنجاح هذا الدورة كما قدم الشكر لمجلس الإدارة الجديد المكون من الدكتور حسن سلطان، وفهمي عبدالله سكرتير النادي، الأعضاء مجدي مرعي، أحمد نجم، السيد إمام في هذا اللافتة الطيبة من تكريم أعضاء المجلس السابق.

كما قدم الشاعر الكبير أحمد إسماعيل شهادة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى للمجلس السابق، بدأت بكلمة الشاعر فتحي نجم ، شهادة الدكتور اسامة سليم، الشاعر الكبير محمد الوكيل، الشاعر سيد بدر الدين، الشاعر أحمد الجابرى، الشاعر سمير قاعود، الشاعر وليد فؤاد، الشاعر عبدالله نظير، المهندس عبد الرحمن بالاضافة لمجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء.

واختتمت الأمسية بتكريم مجلس إدارة النادى السابق بدروع من قبل المجلس الجديدة وفرع ثقافة الإسماعيلية لما قدمه المجلس خلال الفترة السابقة تكريم المجلس السابق.

