قوتنا في أسرتنا، ندوة في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 11 من صباح غد السبت ندوة بعنوان "قوتنا فى أسرتنا" والتي تهدف إلى تقديم نماذج إنسانية لمن عانوا من التحديات والصعوبات والضغوط النفسية وخاصة من متحدي الإعاقة، كما أن الهدف ليس إظهار هذه النماذج فقط بل للاستفادة منهم فى التعليم وتوجيه الآخرين، ومواجهة الصعوبات وإظهار قدرتهم على التفوق فى المجالات والعلوم المختلفة، ندوة قوتنا فى أسرتنا تنفذ بالتعاون مع فريق طموح للكنوز البشرية.

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جمعية مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن هذه الندوات تأتى من منطلق حرص جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، حرصها المجتمعي على احتواء الأسرة والاهتمام بها من كافة الجوانب، وتوعيتها بكل ما تتعرض إليه من ضغوط، منوها أن أحد أهم مهام الأسرة هي تربية الأبناء، وأسلوب تربية الأبناء فن يجب الاهتمام به وسوف تقدم الندوة نماذج مشرفة من متحدي الإعاقة ذوي الهمم.

المشاركين بالندوة

ويشارك في الندوة عبدالرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية، وكابتن عبدالمجيد طاحون، مدير الرعاية الصحية بـأحدى شركات الادوية وبطل رياضي ومبتكر ومصور، والدكتور طارق أبو الوفا المستشار الثقافي لفريق طموح الحاصل على دكتوراه في التاريخ الإسلامي بمرتبة الشرف الأولي ودكتوراه في التربية الخاصة ، وأسامة أحمد ماجستير علوم اعاقة جامعة الزقازيق وأخصائي إعاقة بصرية للتأهيل النفسي لذوي الإعاقة البصرية بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين ومدرب تكنولوجيا المساعدة للتأهيل النفسي لذوي الإعاقة البصرية، بطل برالمبي في ألعاب القوى وحاصل علي بطولة أفريقيا ١٥ سنة متتالية في العاب القوى ولاعب بمنتخب مصر بكرة الهدف للمكفوفين ونائب رئيس الاتحاد المصري لالعاب المكفوفين الأسبق.

كما تلقب شهد عبد الرحيم الحبشي كفيفة أزهرية وطباخة ماهرة ومذيعة أون لاين وحافظة كتاب الله بأحكامه كلمة بعنوان فما ظنكم برب العالمين، كما يلقي أشرف عبدالهادي مسؤول التوعية الأثرية بفريق طموح كلمة موجزة عن أهمية وتاريخ منطقة مصر الجديدة، يتخلل اليوم ندوة بعنوان الدعم والتأهيل النفسي لفئات المجتمع عامة وذوي الهمم خاصة وذلك بجانب ورشة ومعرض للمشغولات اليدوية لذوى الهمم، وفقرة العاب قوى وكارتية لذوى الإعاقة وورشة اكسسوار بجانب معرض اكسسوار لمتحدى الإعاقة، وختامها إنشاد دينى للمنشد محمد حمدي.