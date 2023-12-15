الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

مستقبل اللغة العربية من منظور الذكاء الاصطناعي على طاولة مكتبة مصر الجديدة غدا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة، ندوة بعنوان: "مستقبل اللغة العربية من منظور أدوات الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم غد السبت الموافق 16 ديسمبر، في تمام الساعة 5.30 مساءً.

 

وأشار الدكتور نبيل حلمى إلى أن هذه الفعالية الثقافية تأتي مواكبة لليوم العالمي للغة العربية، وسوف يلقي  الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون محاضرة عن السلبيات والايجابيات التي تواجهها اللغة العربية من الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي.

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يوم اللغة العربية

ويرتبط يوم اللغة العربية بقرارٍ صادرٍ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 18 ديسمبر 1973، نصّ على إدخال اللغة العربية ضمن مجموعة اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة، ذلك على الرغم من أن النسبة الأكبر من الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة تتحدّث بلغاتٍ أخرى غيرها. بناءً على ذلك القرار، اعتمدت اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية عام 2012 للاحتفال بهذه اللغة سنويًا؛ انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في تعزيز تعدد اللغات وتنوع الثقافات تحت مظلة الأمم المتحدة، التي اعتمدت بدورها شعارًا متميزًا لليوم العالمي للغة العربية يرمي إلى توعية العالم بتاريخها المشرّف وأهميتها العظمى، ويتجلّى ذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة.

 

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الدكتور نبيل حلمي الجمعية العامة للامم المتحدة مكتبة مصر الجديدة مصر الجديدة اليوم العالمي للغة العربية

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