الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة الأرز، سهلة ومكوناتها بسيطة ومذاقها لا يقاوم

كفتة الأرز، فيتو
كفتة الأرز، فيتو

طريقة عمل كفتة الأرز، كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة التي لها مكانة خاصة في قلوب المصريين لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل كفتة الأرز، سهلة وبسيطة وتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل من الألف إلى الياء وذلك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة الأرز.

مكونات عمل كفتة الأرز:

كيلو لحم مفروم

2 كوب أرز مصري مغسول

نصف رأس ثوم

2 بصلة متوسطة

ربطة بقدونس

ربطة كسبرة

ربطة شبت

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

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طريقة عمل كفتة الأرز:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات جميعها ونراعي تقطيع البصل والخضروات الورقية.
  • ثم نفرم المكونات معًا جميعًا أكثر من مرة حتى نحصل على عجين متجانس وناعم لونه أخضر.
  • نضع الخليط فى الفريزر لمدة ساعة.
  • ثم نقوم بتشكيل الكفتة وحفظها بالفريزر أو طهيها مباشرة حسب الرغبة.
  • عند تخزينها فى الفريزر صلاحيتها تكون 6 أشهر.
طريقة عمل كفتة الأرز، فيتو 

ولعمل كفتة الأرز بالصلصة

مكونات عمل كفتة الأرز بالصلصة:

نصف كيلو كفتة أرز

بصلة صغيرة مبشورة

لتر عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل اسود

زيت

2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات

 

طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة:

- نشكل الكفتة أصابع متوسطة الحجم ومتساوية.

-  نقلى الكفتة فى الزيت الغزير حتى يصبح لونها ذهبى، ثم ننشلها من الزيت ونتركها جانبًا.

- بعدها نشوح البصل فى الزيت في حلة حتى يذبل، ثم نضيف له عصير الطماطم ونقلب.

- بمجرد أن تدخل الصلصة فى التسبيك، نضيف الكفتة ومعجون الطماطم وباقي المكونات ما عدا البطاطس، ونقلب جيدًا.

- نتركها تغلى مرة واحدة، ثم نهدئ النار، ونغطى الحلة، ونترك الخليط حتى تمام النضج، مع مراعاة تزويد الماء كلما احتاج.

- بعد تمام النضج، نقطع البطاطس أصبح، أو مكعبات حسب الرغبة، ونغسلها جيدا، ثم نضيفها للكفتة.

- نترك الخليط يغلى مرة واحدة، ثم نرفع الحلة من على النار، ونتركها مغطاة حتى تهدأ، حوالي 15 دقيقة.

-  نضع الكفتة في طبق التقديم، وتقدم ساخنة بجانب الأرز والشيعرية والسلطة الخضراء.

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واللحوم الحمراء من الأكلات المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم 3 مرات أسبوعيًّا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد والألياف والبروتين الحيواني ما يساعد في تقوية المناعة وعلاج أنيميا فقر الدم ونمو الصغار بشكل طبيعي وصحي وتقوية العضلات.

 

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