في عيد ميلادها، 5 أدوار لا تُنسى للفنانة إنعام سالوسة

إنعام سالوسة، تحتفل الفنانة إنعام سالوسة اليوم ١٥ ديسمبر بعيد ميلادها، وتعتبر من أبرز وأهم الفنانات القديرات اللاتي يضفن لأي عمل يشاركن فيه.

وبدأت إنعام سالوسة حياتها الفنية على المسرح الجامعي حيث شاركت في عدد من الأعمال المسرحية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس وهي الكلية التي تلقت فيها تعليمها الجامعي، وبعد التخرج قررت الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتثقل موهبتها في عالم التمثيل المسرحي، ويتسم مشوار إنعام سالوسة بالثراء والتنوع فقد شاركت في حوالي ٣٥٠ عملًا فنيًا، ومن أبرز أدوارها:

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جولدا مائير

قدمت الفنانة إنعام سالوسة شخصية جولدا مائير في أكثر من عمل فني وذلك من خلال مسلسل السقوط في بئر سبع عام 1994، وحرصت إنعام على التغيير من شكلها لتقترب من حيث المظهر مع مظهر جولدا مائير، وظهرت كذلك بشخصية جولدا في فيلم الكافير إنتاج عام 1999.

أم سعيد في الحاج متولي

تعتبر شخصية أم سعيد من مسلسل عائلة الحاج متولي من أبرز الشخصيات التي قدمتها الفنانة إنعام سالوسة في مسيرتها الفنية خاصة أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وتعلق به الجمهور.

سهير في أعز الولد

في فيلم أعز الولد قدمت الفنانة إنعام سالوسة شخصية سهير وهي شخصية رئيسية مع الفنانات القديرات اللاتي شاركن في هذا الفيلم الذي يقدم قصة متميزة وأحداث تحمل قدرًا كبيرًا من الكوميديا.

أنغام عضوة الكيان في خيال مآتة

ولا يمكن أن ينسى المتابعون شخصية أنغام عضوة الكيان في فيلم خيال مآتة للفنان أحمد حلمي، وتعتبر هذه الشخصية من الشخصيات البارزة في مشوار إنعام سالوسة.

هويدا في الحرب العالمية الثالثة

في فيلم الحرب العالمية الثالثة قدمت الفنانة إنعام سالوسة شخصية هويدا التي نجحت في تقديمها بخبرتها رغم الشر الذي تقدمه من خلال الشخصية.

أبرز أعمال إنعام سالوسة في التليفزيون

وتعتبر انطلاقة إنعام سالوسة في عالم الفن من خلال مسلسل لا تطفئ الشمس حيث قدمت شخصية فيفي وذلك عام ١٩٦٥، وواصلت أعمالها الناجحة ومن أبرز المسلسلات الدرامية التي شاركت فيها الفنانة القديرة ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي.

أعمال إنعام سالوسة في السينما

كما تألقت إنعام سالوسة في أعمال عدة في التلفزيون وشاركت كذلك في أعمال سينمائية ناجحة وكانت بداياتها في السينما عام ١٩٦٨ من خلال فيلم الست الناظرة التي قدمت خلاله شخصية زميلة هدى بالمدرسة، ومن أبرز أعمالها السينمائية أفلام موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود.