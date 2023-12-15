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ثقافة وفنون

مسلسل حالة خاصة، تفاصيل أحدث أعمال الفنان طه دسوقي

طه دسوقي، فيتو
طه دسوقي، فيتو

مسلسل حالة خاصة، ينتظر عشاق ومحبي الفنان الشاب طه دسوقي أحدث أعماله الفنية وهو مسلسل حالة خاصة الذي انتهى تصويره مؤخرًا ومن المنتظر عرضه قريبًا عبر منصة واتش إت Watch It.

أبطال مسلسل حالة خاصة 

مسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات وهو من بطولة طه دسوقي في أول بطولة مطلقة له، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل وعدد من الفنانين الآخرين، ومسلسل حالة خاصة من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

 

الفنان طه دسوقي

تخرج طه دسوقي في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وكان الإستاند أب كوميدي هو بوابة عبوره للوسط الفني.

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 بدأت حفلاته عام 2013 وحتى الآن وله حفلات في ساقية الصاوي والكثير من المسارح رفقة فرقة "ذا إليت" والمكونة من سبع ممثلين.  

بجانب الحقوق، درس طه دسوقي التمثيل من خلال الورش وشارك للمرة الأولى ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني  بمسلسل "في بيتنا روبوت"، كما أنه عمل في مجال الإعلانات.

للمخرج هادي الباجوري دور هام فى مسيرته وهو أول من رأى فيه وجه إعلاني وطالبه للعمل في إعلان لإحدى شركات الاتصالات بعد مشاركته له في إعلان سابق وقد لفت الأنظار.

بعدها تألق في مسلسل موضوع عائلي، ثم مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعرض على منصة "شاهد"، ومسلسل الصفارة الذي عرض فى الموسم الرمضاني المنصرم، والذي شارك فيه إلى جانب الفنان أحمد أمين وكان يجسد شخصية شقيقه الأصغر ونجح طه في لفت الأنظار بفضل أداءه المتميز، كما يستعد لتصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي".

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