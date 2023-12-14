عصام السقا يعيش قصة حب مع ريهام حجاج في مسلسل صدفة برمضان 2024
تواصل الفنانة ريهام حجاج ، تصوير مسلسلها الجديد “صدفة” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، بعد مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل جميلة.
تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج
وقال مصدر من أسرة مسلسل “صدفة” في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الفنانة ريهام حجاج تعيش قصة حب مع الفنان عصام السقا، ضمن أحداث “صدفة” المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.
مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وعصام السقا وعدد من الفنانين ومن إخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.
آخر أعمال ريهام حجاج
وكان آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل “جميلة” الذي تم عرضه في رمضان 2023، وحقق المسلسل نجاحا جيدا، وهو من بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، عبير صبري، نبيل عيسى، هاني عادل، أحمد الشامي، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.
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