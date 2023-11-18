السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 90 مخالفة تموينية بديروط وإعدام 600 زجاجة خل بأسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة المحتكرين وجشع التجار، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واستمرارًا لجهود المحافظة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

 

جهاز حماية المستهلك 

 وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فضلًا عن توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.

 

حملة تموينية بديروط 

 وفي هذا السياق وتنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز عدة حملات تموينية خلال أسبوع بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح  حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العقيد أحمد شكرى مدير الإدارة وبمشاركة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية ونواب رئيس المركز، وأسفرت الحملات عن تحرير 90 مخالفة تموينية، حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة تموينية منها 26 محضر نقص وزن و18 محضر مواصفات و19 محضر عدم نظافة و10 محاضر عدم تسليم بون وعدد محضر عدم الإعلان عن المواعيد وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية منها 3 محاضر سكر بدون فواتير وضبط محضر أرز بدون فواتير و2 محضر سجائر بدون فواتير وضبط 300 كيلو سكر و50 كيلو أرز و477 علبة سجائر و18 كرتونة معسل و3 محاضر أسمنت بدون فواتير و3 طن أسمنت ومحضر تجميع 14 شيكارة كيماوي محظور بيعه خارج الجمعية الزراعية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

 

تحرير 343 مخالفة تموينية في حملات بالأسواق والمخابز بديروط أسيوط على مدار شهر

إعدام زيت طعام مستعمل وتحرير 25 مخالفة تموينية بالغنايم والبداري بأسيوط


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز محضر إعدام 600 زجاجة خل غير صالح للاستهلاك الآدمي بناءا على محاضر إثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة، والتي ضمت كل من سمير عبدالرحمن مدير مكتب مراقبة الاغذية والهلالي هلال عبدالحميد مفتش أغذية وأيمن محمود أبوزيد بإدارة البيئة بالقوصية وتأتي هذه العملية بعد الحملات التي تم شنتها الوحدة المحلية على الأسواق بالتنسيق مع سلامة الاغذية والتي أسفرت عن ضبط هذه الكمية وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وصولًا إلى إعدام  هذه الكمية.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتياجات المواطنين أسيوط الحملات التموينية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مخالفة تموينية وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يناقش اللائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق

محافظ أسيوط يستقبل وفد مطرانية الأقباط الارثوذوكوس لتفعيل المشاركة المجتمعية

تستهدف 5 آلاف حالة، تنظيم قوافل طبية تخصصية بقرى صدفا وساحل سليم بأسيوط

إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز 2023

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المواطنين بأهمية تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظة أسيوط تشارك في ورشة عمل خطة مشروع استدامة خدمات المياه

تنظيم ندوات توعوية بمدارس أسيوط للسيطرة على الزيادة السكانية

رفع 570 طن قمامة وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

الأكثر قراءة

أنباء عن مقتل الجنرال الدموي عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

الأزهر: لقد فشلنا جميعا في اختبار غزة

الأهلي يرفض رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء

رئيس الوزراء: مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر

أول تعليق من وكالة الأونروا بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لها

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

مدرستا الفاخورة وتل الزعتر، مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بغزة منذ الصباح

اخبار الأهلي، آخر تطورات صفقة عمر كمال وقرار من كولر لتجهيز الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

يصيب الأطفال ويسبب ضعف النظر.. معلومات عن مرض الحول الخلقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية