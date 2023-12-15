نصائح للحماية من حصوة المرارة وهذه أعراضها

وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين من أجل الحماية من الإصابة بحصوات المرارة.

نصائح للحماية من حصوة المرارة

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب تناول الوجبات التي تحتوي على الدهون وكذلك ضرورة إنقاص الوزن الزائد وتحت إشراف طبيب متخصص.

وكشفت عن أهم أعراض الإصابة بحصوات المرارة منها:

الشعور بألم حاد ومزمن في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن وهو السبب الرئيسي في حصوة المرارة.

ما هي حصوات المرارة؟

وحصوات المرارة عبارة عن قطع من مادة صلبة تتشكل في المرارة، وهي عضو صغير يقع تحت الكبد.

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وإذا كان لديك حصوات في المرارة، فقد تسمع الطبيب يقول أنك مصاب بتحص صفراوي، حيث تقوم المرارة بتخزين وإطلاق الصفراء، وهو سائل يصنع في الكبد، للمساعدة في عملية الهضم.

تحمل الصفراء أيضًا الكوليسترول والنفايات مثل البيليروبين الذي يصنعه الجسم عندما يكسر خلايا الدم الحمراء من الكبد.

حصوات المرارة

يمكن لهذه الأشياء أن تشكل حصوات في المرارة عندما تكون غير متوازنة، يمكن أن يتراوح حجم حصوات المرارة من حبة الرمل إلى كرة الجولف.

هل حصوات المرارة خطرة؟

معظم حصوات المرارة لا تؤذي أو تسبب مشاكل صحية، وعادةً لا تحتاج هذه "الحصوات المرارية الصامتة" إلى علاج، ولكن يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور إذا كان لديك ألم مفاجئ وشديد يستمر لساعات، ويمكن أن يكون هذا علامة على أن حصوات المرارة عالقة في القناة الصفراوية، الأمر الذي قد يهدد الحياة.

أنواع حصوات المرارة

يوجد نوعان رئيسيان من حصوات المرارة هما:

حصوات الكولسترول، وعادة ما يكون لونها أصفر-أخضر لأنها تتكون في الغالب من الكوليسترول غير المذاب، لكن من الممكن أن تحتوي على أشياء أخرى، مثل البيليروبين أو الأملاح الصفراوية. وهي الأكثر شيوعًا، وتشكل حوالي 80% من حصوات المرارة.

الحجارة الصباغية، وهي حصوات بنية أو سوداء تتكون في معظمها من البيليروبين، وعادة ما يعاني الأشخاص الذين يصابون بها من أمراض الكبد أو اضطراب في الدم مثل فقر الدم المنجلي أو سرطان الدم، بعض الناس لديهم مزيج من الكولسترول والحجارة الصبغية.

أعراض حصوة المرارة:

يمكن أن يكون لديك حصوات في المرارة ولا تعرف ذلك، وتحدث الأعراض عادة فقط عندما تلتصق حصوة واحدة أو أكثر في المرارة وتمنع تدفق الصفراء من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة (حيث يذهب طعامك مباشرة بعد أن يغادر معدتك وهذا ما يسمى هجوم المرارة أو المغص الصفراوي).

بعض أعراض حصوات المرارة تشمل:

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن تحت الأضلاع مباشرة

ألم في أسفل الصدر أو الكتف الأيمن أو الظهر معدة مضطربة الغثيان أو القيء مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم، وحرقة المعدة، والغازات