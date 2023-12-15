بعد الاعتذار، حلا شيحة تظهر في هذا المسلسل

تعاقدت الفنانة حلا شيحة على المشاركة في مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، بعد ساعات من عودتها من الاعتزال.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن تقديم حلا شيحة اعتذارا رسميا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة من قبل عن تحريمها الفن.

وعقب الناقد الفني طارق الشناوي على اعتذار الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن، قائلًا: حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم".

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ويخوض خالد النبوي دور البطولة المطلقة في مسلسل إمبراطورية ميم الذي يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمد سلامة.

وسبق للسينما المصرية أن قدمت فيلمًا بعنوان إمبراطورية ميم العام 1972 عن قصة الراحل إحسان عبد القدوس، ويعد الفيلم الذي قامت ببطولته فاتن حمامة برفقة أحمد مظهر واحدًا من كلاسيكيات السينما المصرية.

ومن المقرر أيضًا إعادة تقديم قصة أنف وثلاث عيون تليفزيونيًا عن قصة الراحل إحسان عبد القدوس التي تم تقديمها سينمائيًا العام 1972.