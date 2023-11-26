الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أعمال محمد سليمان عبد المالك تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بمنصة واتش ات

محمد سليمان عبد المالك،
محمد سليمان عبد المالك، فيتو

مسلسل زينهم، تصدرت أعمال المؤلف محمد سليمان عبد المالك قائمة الأكثر ١٠ مسلسلات مشاهدة بمنصة واتش ات. 

احتل مسلسل زينهم المركز الأول، بينما تراجع مسلسل صوت وصورة إلى المركز الثاني بعد انتهاء عرضه وكشف السر الكبير في نهايته، وكلا العملين من تأليف محمد سليمان عبد المالك. 

شخصية سلمى أبو ضيف في المسلسل 

 تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل زينهم وتجسد من خلاله شخصية جميلة، وهي فتاة تعمل بإحدى شركات الأدوية.. كانت حياتها تسير بصورة طبيعية إلى أن تعرضت صديقتها نانسي للقتل، وتركت لها رسالة تشير إلى أن الحادث تم بفعل فاعل، ثم تتعرف على زينهم باعتباره مدير المشرحة، ثم بدأت في البحث عن دلائل، ويتورط زينهم معها في البحث عن الحقيقة.

وبدأت قناة ON في عرض مسلسل “زينهم” الذي يقوم ببطولته أحمد داود في أول بطولاته الدرامية المطلقة، منذ الأحد 19 نوفمبر.

وتزامنًا مع عرضه على شاشة ON يتم عرضه أيضًا على منصة watch it، حيث يتم توفير الحلقات على المنصة بمجرد عرضها على شاشة التليفزيون.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

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قصة مسلسل زينهم

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

برومو المسلسل

وكان الفنان أحمد داود  قد طرح في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" البرومو التشويقي للمسلسل.

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو، إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

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