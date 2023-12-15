هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي ميجاموكس المستخدم للأطفال في السوق (مستند)

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذر فيه من مضاد حيوي ميجاموكس بتركيزين مختلفين وهم 642 مجم والتركيز التاني 457 مجم.

هيئة الدواء تحذر من ميجاموكس مغشوش في السوق

وأوضحت هيئة الدواء في المنشور التحذيري الفرق بين المستحضر الأصلي والمغشوش من حيث عدة معايير وهي الرسم على الغطاء للعبوة وكذلك الكتابة على العبوة الخارجية وأيضا التفرقة بين المستحضر الأصلي والمغشوش من خلال لون الدواء بعد الإذابة حيث يعتبر لون الدواء الأصلي بعد إذابته اللون الأبيض بينما المستحضر المغشوش لون الدواء الوردي.

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هيئة الدواء تحذر من ميجاموكس مغشوش في السوق

ويستخدم دواء ميجاموكس وهو مضاد حيوي واسع الاستخدام خاصة بين الأطفال، ويستخدم دواء ميجاموكس وهو مضاد حيوي لعلاج التهاب الأذن، والتهاب الحلق، وأيضا التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وكذلك التهابات المسالك البولية.

ويعتبر ميجاموكس من المضادات الحيوية آمنة الاستخدام لدى الأطفال والرضع

كان قد اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

حيث قام الوفد، خلال الزيارة، بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية

على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية؛ لمناقشة الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وتعزيز نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وتأكيد مكانتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

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