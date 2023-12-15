إدارة مطار بغداد الدولي تكشف حقيقة اندلاع حريق في إحدى صالاته

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في إحدى صالات المطار.

حقيقة اندلاع حريق في إحدى صالات مطار بغداد الدولي



وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار: إن" تلك المعلومات غير الدقيقة تهدف لإشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع العمل".

ولفتت إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات.

كما أكدت إدارة المطار، أن "حركة العمل في صالاتها تسير بانسيابية عالية وفق جدول الرحلات لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، من دون تأخير أو تأجيل".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة "ترانزيت".

Advertisements

خطة تطوير مطار بغداد الدولي

وأوضحت أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي، الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد أعلن، في أبريل الماضي، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي.

