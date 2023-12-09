أول تحرك من الحكومة العراقية تجاه الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حدث فيها الاعتداء على السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني.

تحقيقات في الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق

وفي السياق ذاته ذكر المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، يحيى رسول:" في هذا الإطار جرت إحالة الضباط والمنتسبين من القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة إلى لجان تحقيق متخصصة لمحاسبة المقصرين منهم".

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وقال الناطق باسم قائد الجيش العراقي:" إن فريق العمل، يواصل بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

وتابع يحي روسول : إن الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل، وستكون تحت طائلة القانون، ولاسيما أن الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم، كما منحت القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمس أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقا.

هجوم كبير على السفارة الأمريكية في بغداد

وبالأمس الجمعة تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي عنيف بقرابة 7 قذائف مورتور، وهو ما ادانته الحكومة العراقية .

ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء العراقي خلال مكالمة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بملاحقة المتورطين في الهجوم الكبير الذي طال محيط السفارة بنحو 7 قذائف مورتور.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات صاروخية من قبل المقاومة العراقية المدعومة من إيران والتي أكدت على تضامنها مع المقاومة الفلسطينية.