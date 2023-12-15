جداول القيد في مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، جداول وشعب النقابة، حيث نص علي أن يكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء إخصائيين، وأعضاء استشاريين، وفقا للدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.

مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

كما حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة التعليم والبحث العلمى مجلس النواب، مؤخرا، ضوابط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين المقرر إنشاؤها وفقا لذلك القانون.

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من يحق لهم الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين؟

يتضمن مشروع القانون أحقية الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، في عضوية نقابة التكنولوجيين، بالتنسيق بين مجلس النقابة، ووزارة التعليم العالي.

تفاصيل العضوية في نقابة التكنولوجيين

كما جاء في مشروع القانون بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، أن يكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشاريين، وفقا للدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.



أهداف إنشاء نقابة التكنولوجيين

وتستوعب نقابة التكنولوجيين فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم.

يستهدف مشروع القانون العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

إلى جانب ذلك يستهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، العمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

كما يستهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحفاظ على العاملين في هذه المهنة وتطويرهم، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، لاسيما وأن هذا المشروع بقانون طال انتظاره للآلاف من المتخصصين في هذا المجال.

الموافقة على قانون نقابة التكنولوجيين بلجنة التعليم في النواب

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للمناقشة بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك بعد مناقشته والموافقة عليه في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.