الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

على جدول أعمال النواب قريبا، تفاصيل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

نقابة جديدة للعاملين
نقابة جديدة للعاملين في قطاع التكنولوجيا،فيتو

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب عودته للانعقاد الأيام المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.

الموافقة على قانون نقابة التكنولوجيين بلجنة التعليم في النواب

يأتي ذلك بعد مناقشته والموافقة عليه في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.

من يحق لهم الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين 

يتضمن مشروع القانون أحقية الحاصلين علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، في عضوية نقابة التكنولوجيين، بالتنسيق بين مجلس النقابة، ووزارة التعليم العالي.

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تفاصيل العضوية في نقابة التكنولوجيين 

كما جاء في مشروع القانون، أن يكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء إخصائيين، وأعضاء استشارين، وفقا للدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.
 

أهداف إنشاء نقابة التكنولوجيين 

وتستوعب نقابة التكنولوجيين فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم.

يستهدف مشروع القانون العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

 

 إلى جانب ذلك يستهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، العمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

كما يستهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحفاظ على العاملين في هذه المهنة وتطويرهم، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، لاسيما وأن هذا المشروع بقانون طال انتظاره للالآف من المتخصصين في هذا المجال.


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