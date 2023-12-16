زي النهارده، قصة وفاة الشيخ عماد عفت أمين الفتوى بالأوقاف وأحد وجوه ثورة 25 يناير

في مثل هذا اليوم من عام 2011 توفي الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ما سمي بأحداث مجلس الوزراء خلال أحداث ثورة 25 يناير.

مولد وحياة عماد عفت

ولد عماد الدين أحمد عفت في 15 أغسطس 1959 بالجيزة، وحصل على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1991 وليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف عام 1997.

كما حصل الشيخ عماد عفت على دبلومة الفقه الإسلامي العام من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1999 ودبلومة الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بالقاهرة.

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عين الشيخ عماد عفت بدرجة باحث فقهي بدار التأصيل للدراسات الشرعية، وباحث شرعي في شركة العالمية للبرمجيات صخر، كما عمل مُراجِعا للكتب الدينية، ورئيسًا للفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية منذ عام 2003.

عمل عماد عفت أيضا مديرًا لإدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية وعضو لجنة الفتوى بها.

نشاط عماد عفت في ثورة 25 يناير وقصة مقتله

كان الشيخ عماد عفت دائم التواجد وسط المتظاهرين في ميدان التحرير خلال فعاليات ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات.

وخلال أحداث مجلس الوزراء في يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 أُصيب الشيخ عماد عفت بطلق ناري قُتل على إثرها، وشيعت جنازته في يوم السبت 17 ديسمبر 2011 من الجامع الأزهر بالقاهرة. وأشارت النتائج المبدئية لتحقيقات النيابة حول وفاته أنه أصيب برصاصة عيار 9 ملم بزاوية مستقيمة اخترقت جسده، كما أكد شاهد عيان كان على مقربة منه، أن الشيخ قال له قبل لحظات من سقوطه إن هناك شخصًا يضرب بطلقات صوت بجواره، إلا أن الشاهد وجد «عفت» قد سقط بإحداها فجأة.

ذكرت زوجة الشيخ عماد عفت بعد مقتله أنه كان يخرج للتظاهر بصفته الشخصية، وليس ممثلًا عن دار الإفتاء، حيث كان يذهب لعمله في الصباح ثم يذهب إلى الميدان.