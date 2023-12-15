مخطط ميلان الإيطالي لتدعيم هجومه

تفكر إدارة نادي ميلان، في الانتظار حتى الصيف المقبل، وعدم إجراء صفقات كبيرة على صعيد خط الهجوم، بعد تألق عدة لاعبين في الآونة الأخيرة على رأسهم النيجيري صامويل تشوكويزي.

وقالت كالتشيو ميركاتو الايطالية ان الثنائي لوكا يوفيتش ونوح أوكافور بدأ في التأقلم داخل صفوف الروسونيري، مما دفع إدارة النادي الإيطالي، للتفكير في عدم الاستثمار بمبالغ ضخمة في الميركاتو الشتوي، والانتظار للصيف المقبل، لمحاولة ضم سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده مع ناديه الألماني.

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دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار امس الخميس على منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وشهدت منافسات دور المجموعات بعض المفاجأت في الفرق التي فشلت في التأهل لدور الـ16.

في المجموعة الأولى فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدور الـ16 بعد أن تذيل ترتيب مجموعته بـ4 نقاط فقط من 6 مباريات، حيث فاز في مواجهة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر في 4 مباريات.

أما ميلان الإيطالي فودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة بـ8 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مواجهتين وخسر مواجهتين.

الفرق ودعت دوري أبطال أوروبا

وجاءت الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى: جالاتا سراي - مانشستر يونايتد

المجموعة الثانية: لانس - إشبيلية

المجموعة الثالثة: سبورتنج براجا - يونيون برلين

المجموعة الرابعة: بنفيكا - ريد بول سالزبورج

المجموعة الخامسة: فينورد - سلتيك

المجموعة السادسة: ميلان - نيوكاسل

المجموعة السابعة: يونج بويز - سرفينا زافيزدا

المجموعة الثامنة: شاختار دونتسيك - رويال أنتويرب

الفرق المتأهلة لدور الـ16

وفيما يلي الفرق الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - كوبنهاجن

المجموعة الثانية: أرسنال - أيندهوفن

المجموعة الثالثة: ريال مدريد - نابولي

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد - إنتر ميلان

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - لاتسيو

المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج

المجموعة الثامنة: بورتو - برشلونة

نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:

لانس (2) - (1) إشبيلية

أيندهوفن (1) - (1) أرسنال

مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن ميونيخ

كوبنهاجن (1) - (0) جالاتا سراي

نابولي (2) - (0) سبورتنج براجا

يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

إنتر ميلان (0) - (0) ريال سوسيداد

ريد بول سالزبورج (1) - (3) بنفيكا

لايبزيج (2) - (1) يونج بويز

سرفينا زافيزدا (2) - (3) مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد (2) - (0) لاتسيو

سلتيك (2) - (1) فينورد

بروسيا دورتموند (1) - (1) باريس سان جيرمان

نيوكاسل (1) - (2) ميلان

بورتو (5) - (3) ساختار دونتسيك

رويال أنتويرب (3) - (2) برشلونة

ميلان ونيوكاسل يودعان دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ميلان على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يودع فريقي ميلان ونيوكاسل بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد احتلال الفريقين المركز الثالث والرابع بالمجموعة، لكن سيشارك الميلان في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث.

أهداف مباراة ميلان ونيوكاسل

افتتح نيوكاسل التسجيل في شباك ميلان عن طريق اللاعب جويلنتون في الدقيقة 33، بينما سجل هدف التعادل للميلان اللاعب بوليسيتش في الدقيقة 59، ثم سجل صامويل تشوكيوز الهدف الثاني للميلان في الدقيقة 86.

تشكيل ميلان أمام نيوكاسل

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي، أعلن تشكيل فريقه لمواجه نظيره نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ميلان الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: مانيان.

في خط الدفاع: كالابريا، توموري، تي هيرنانديز، فلورينزي.

في خط الوسط: موسى، ريندرز، لوفتوس تشيك.

في خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو.