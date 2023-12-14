الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

أبرزها ميلان واليونايتد، فرق ودعت دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وشهدت منافسات دور المجموعات بعض المفاجأت في الفرق التي فشلت في التأهل لدور الـ16.

في المجموعة الأولى فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدور الـ16 بعد أن تذيل ترتيب مجموعته بـ4 نقاط فقط من 6 مباريات، حيث فاز في مواجهة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر في 4 مباريات.

أما ميلان الإيطالي فودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة بـ8 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مواجهتين وخسر مواجهتين.

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الفرق ودعت دوري أبطال أوروبا

وجاءت الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى: جالاتا سراي - مانشستر يونايتد

المجموعة الثانية: لانس - إشبيلية

المجموعة الثالثة: سبورتنج براجا - يونيون برلين

المجموعة الرابعة: بنفيكا - ريد بول سالزبورج

المجموعة الخامسة: فينورد - سلتيك

المجموعة السادسة: ميلان - نيوكاسل

المجموعة السابعة: يونج بويز - سرفينا زافيزدا

المجموعة الثامنة: شاختار دونتسيك - رويال أنتويرب

 

الفرق المتأهلة لدور الـ16

وفيما يلي الفرق الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - كوبنهاجن

المجموعة الثانية: أرسنال - أيندهوفن

المجموعة الثالثة: ريال مدريد - نابولي

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد - إنتر ميلان

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - لاتسيو

المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج

المجموعة الثامنة: بورتو - برشلونة

 

نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:

لانس (2) - (1) إشبيلية

أيندهوفن (1) - (1) أرسنال

مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن ميونيخ

كوبنهاجن (1) - (0) جالاتا سراي

نابولي (2) - (0) سبورتنج براجا

يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

إنتر ميلان (0) - (0) ريال سوسيداد

ريد بول سالزبورج (1) - (3) بنفيكا

لايبزيج (2) - (1) يونج بويز

سرفينا زافيزدا (2) - (3) مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد (2) - (0) لاتسيو

سلتيك (2) - (1) فينورد

بروسيا دورتموند (1) - (1) باريس سان جيرمان

نيوكاسل (1) - (2) ميلان

بورتو (5) - (3) ساختار دونتسيك

رويال أنتويرب (3) - (2) برشلونة

 

ميلان ونيوكاسل يودعان دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ميلان على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يودع فريقي ميلان ونيوكاسل بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد احتلال الفريقين المركز الثالث والرابع بالمجموعة، لكن سيشارك الميلان في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث. 

 

أهداف مباراة ميلان ونيوكاسل 

افتتح نيوكاسل التسجيل في شباك ميلان عن طريق اللاعب جويلنتون في الدقيقة 33، بينما سجل هدف التعادل للميلان اللاعب بوليسيتش في الدقيقة 59، ثم سجل صامويل تشوكيوز الهدف الثاني للميلان في الدقيقة 86.

تشكيل ميلان أمام نيوكاسل

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي، أعلن تشكيل فريقه لمواجه نظيره نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ميلان الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: مانيان.

في خط الدفاع: كالابريا، توموري، تي هيرنانديز، فلورينزي.

في خط الوسط: موسى، ريندرز، لوفتوس تشيك.

في خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو.

تشكيل ميلان، فيتو 

تشكيل نيوكاسل أمام ميلان

وكان إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إي سي ميلان الإيطالي على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل نيوكاسل الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: دوبرافكا.

في خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، ليفرامينتو.

في خط الوسط: مايلي، برونو جيماريش، جولينتون.

في خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون.

تشكيل نيوكاسل، فيتو 

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا رصيد 6 نقاط، وبرصيد 8 نقاط يتواجد ميلان في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني.

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط.

 

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