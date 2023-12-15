البيت الأبيض: سوليفان ناقش مع الإسرائيليين تخفيف حدة العمليات في غزة

أعلن جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل، أمس الخميس، تخفيف حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن كيربي حديثه حول احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الشدة إلى عمليات عسكرية "أقل شدة" في غزة، لكنه رفض في الوقت ذاته إعطاء جدول زمني لتحقيق ذلك.

الحرب بين إسرائيل وحماس

وأضاف كيربي أن بلاده تأمل في توقف الحرب بين إسرائيل وحماس في أسرع وقت، وذلك بعدما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من أن النزاع سيستمر لفترة تتجاوز بضعة أشهر.

في سياق متصل، حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل على الاهتمام بشكل أكبر بحماية أرواح المدنيين في غزة، وذلك في إطار مساعي البيت الأبيض لحمل إسرائيل على تقليص هجومها ضد حركة حماس في المستقبل القريب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بايدن تصريحاته للصحفيين قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرًا".

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وتأتي تصريحات بايدن بالتزامن مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لإسرائيل اليوم وغدا لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، والذي يقول إنه أجرى "محادثات مكثفة ومفصلة" مع مسؤولين إسرائيليين حول تجنب القتال العنيف في غزة، والتركيز على معارك أكثر دقة واستهداف كبار مسؤولي حماس.

الجيش الإسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

حركة حماس

وحمَّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.