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رياضة

موعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي بمشاركة 16 فريقا

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

الدوري الأوروبي، انتقلت 8 فرق من بطولة دوري أبطال أوروبا، لخوض مباريات الملحق في الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 بعد احتلالهم المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال موسم 2023-2024.

وتقام مباريات الملحق بين أصحاب المركز الثالث بمجموعات دوري الأبطال، مع الفرق أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي.

 

الفرق المنتقلة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: جالطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: لانس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: براجا البرتغالي.

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المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي.

المجموعة السادسة: ميلان الإيطالي.

المجموعة السابعة: يونج بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: شاختار دونيستك الأوكراني.

 

الفرق أصحاب المركز الثاني ببطولة الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: فرايبورج الألماني.

المجموعة الثانية: مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الثالثة: سبارتا براجا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: سبورتينج لشبونة البرتغالي.

المجموعة الخامسة: تولوز الفرنسي.

المجموعة السادسة: رين الفرنسي.

المجموعة السابعة: روما الإيطالي.

المجموعة الثامنة: كاراباج إجدام الإذربيجاني.

 

موعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي 

تقام قرعة ملحق الدوري الأوروبي الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، في نيون بسويسرا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ظهرًا بتوقيت السعودية.

 

ولن تشهد تلك المباريات مواجهات بين الفرق من دولة واحدة بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

 

وتقام مواجهات الملحق على مباراتين، وتلعب مباريات الإياب على أرض الفرق المنتقلة من دوري أبطال أوروبا للدوري الأوروبي.

وتمت إزالة قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي حال تعادل الفريقين بعد مباراتي الذهاب والإياب سيذهبان إلى الوقت الإضافي بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرضه وخارجها.

إذا استمر التعادل بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة إضافية، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

 

موعد مباريات ملحق الدوري الأوروبي 2023/24

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 15 فبراير، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في 22 فبراير.

وسينضم الفائزون الثمانية من الملحق إلى الفائزين بمجموعات الدوري الأوروبي الثمانية في دور الـ16.

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