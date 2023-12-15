وست هام وبرايتون ورينجرز وأتالانتا يقتنصون صدارة المجموعات في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، بلغ وست هام يونايتد الإنجليزي دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعدما حسم صدارة مجموعته، بعد فوزه 2 / صفر على ضيفه فرايبورج الألماني، بينما حقق أولمبياكوس اليوناني انتصارا ساحقا 5 / 2 على ضيفه باتشكا توبولا الصربي.

وارتفع رصيد وست هام إلى 15 نقطة، لينفرد بالقمة بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فرايبورج، علمًا بأن الفريقين حسما عبورهما من مرحلة المجموعات منذ الجولة الماضية، فيما انتقل أولمبياكوس للعب في دوري المؤتمر، بعدما حصل على المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبقي باتشكا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

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برايتون يتصدر المجموعة الثانية

واقتنص برايتون الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه الغالي 1 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في حين انتصر أياكس أمستردام الهولندي 3 / 1 على ضيفه آيك أثينا اليوناني، لينتقل للعب بدوري المؤتمر.

ورفع برايتون رصيده إلى 13 نقطة في القمة، لينال ورقة الترشح لدور الـ16، متفوقا بفارق نقطتين على مارسيليا، صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أياكس إلى 5 نقاط، بفارق نقطة أمام آيك أثينا، الذي تراجع للمركز الاخير.

وفي المجموعة الثالثة، اعتلى رينجرز جلاسكو الإسكتلندي الصدارة، عقب تغلبه 3 / 2 على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، في حين فاز سبارتا براج التشيكي 3 / 1 على مضيفه آريس ليماسول القبرصي.

وبلغ رينجرز دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بينما احتل سبارتا براج المركز الثاني بعشر نقاط، في حين تواجد ريال بيتيس في المركز الثالث بتسع نقاط، وتذيل آريس ليماسول الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، حقق أتالانتا الإيطالي فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه راكوف البولندي، فيما تغلب سبورتنج لشبونة البرتغالي 3 / صفر على شتورم جراتس النمساوي.

وكان أتالانتا حسم صعوده لدور الـ16، فيما ضمن سبورتنج لشبونة خوضه الدور الفاصل قبل تلك الجولة.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 14 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سبورتنج لشبونة، بينما احتل شتورم جراتس المركز الثالث بأربع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على راكوف، صاحب المركز الأخير.

ليفربول يخسر أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي

تلقى ليفربول، الخسارة بنتيجة 1-2 من مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي، مساء الخميس، في ختام دور المجموعات للدوري الأوروبي.



وكان ليفربول قد ضمن منذ الجولة الماضية، صدارة المجموعة، ومن ثم صعوده مباشرة لدور الـ 16.

وتجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة في القمة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه تولوز، الذي سيخوض الدور الفاصل.



وتوقف رصيد سانت جيلواز عند 8 نقاط في المركز الثالث، لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، مقابل 3 نقاط في جعبة لاسك لينز في قاع الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، حسم فياريال، صدارة المجموعة، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه رين الفرنسي.

وانقض فياريال على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام رين.

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براج التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير 4-0 على ضيفه سيرفيت السويسري، فيما تغلب روما 3-0 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة، بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي 5-1، فيما تغلب كارباكا آجدام 2-1 على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات.

واحتل كارباكا، المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام مولده، الذي بقي في المركز الثالث، وتواجد هاكن في قاع الترتيب بلا رصيد.