الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

سيراميكا يكشف حقيقة عودة صلاح محسن ورحيل محمد شكري

صلاح محسن، فيتو
صلاح محسن، فيتو

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا، حقيقة عودة صلاح محسن مهاجم الأهلي مرة أخرى بعد نهاية تجربة إعارته في الموسم الماضي. 

وقال البطاوي عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس 2" إن صلاح محسن لاعب مميز وقدم موسما رائعا مع الفريق بالموسم الماضي، مشيرا إلى أن عودته مرتبطة بقرار المدير الفني أيمن الرمادي.

وأضاف: "رحيل محمد شكري ظهير أيسر الفريق أمر غير صحيح بالمرة، لن نفرط في خدماته ولم نحصل على أي عروض لبيعه كما يتردد سواء من الأهلي أو الزمالك".

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وأشار إلى أن شكري لاعب موهوب ومن العناصر الأساسية في تشكيل الفريق ولا نية لرحيله.

 

بيان سيراميكا كليوباترا بسبب التحكيم

وأصدر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بيانا رسميا مساء الخميس، عبر خلاله عن عميق أسفه، لأداء الحكم السيد منير، خلال لقاء مودرن فيوتشر، ضمن الجولة 9 من الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.


وقال النادي: "لقد تسبب منير في عدم احتساب ركلتي جزاء لسيراميكا كليوباترا، بشهادة رموز وخبراء التحكيم، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسؤولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص".

وأعرب عن دهشته لما وصفه بالأداء التحكيمي المؤسف، مطالبا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تكررت على مدار 9 جولات من مسابقة الدوري، رغم تطبيق تقنية الفيديو، التي يفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول.


وأكد سيراميكا كليوباترا احترامه الكامل لكل عناصر المنظومة، مطالبا بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو.

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معتز البطاوي سيراميكا كليوباترا صلاح محسن الأهلي محمد شكري

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